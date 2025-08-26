GRABADO el 26-08-2025

Inicia pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4: "En las agencias del Banco de la Nación"

En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, informó que este jueves 28 inicia el pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4 y señaló que este se realiza en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.



