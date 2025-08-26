GRABADO el 26-08-2025

Inicia pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4: "En las agencias del Banco de la Nación"

En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, informó que este jueves 28 inicia el pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4 y señaló que este se realiza en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.

Noticias del Perú y actualidad, política.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25.

Nicolás Lúcar: "Los peruanos estamos pensando que es posible convivir con la delincuencia".

Nicolás Lúcar: "Los peruanos estamos pensando que es posible convivir con la delincuencia".

Capturan a cuatro presunto integrantes de 'Los Rápidos de Arequipa': Implicados en varios delitos.

Publican proyecto que modifica reglamento del Servicio Militar Interior emite nueva resolución.

Inicia pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4: "En las agencias del Banco de la Nación".

El Agustino: Sujetos acaban con la vida de un hombre con más de 30 disparos.

Contraloría: Hallan insectos y alimentos vencidos en programa 'Cuna Más' de barranca.

Betssy Chávez acata huelga de hambre seca: "Es la más radical y peligrosa de las protestas"..

Callao: Marina de Guerra advierte que oleajes anómalos persistirán hasta el 31 de agosto.

Callao: Helicóptero que era transportado por camión tumba poste en la vía pública.

La importancia de la esterilización en las mascotas.

Callao: Capturan a presuntos implicados en robo a Orquesta Zaperoko.

Banda de 'tenderos' es captada robando ropa en un local de Barranca utilizando a un bebé.

La importancia de la esterilización en las mascotas.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

