Inicia pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4: "En las agencias del Banco de la Nación"
En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, informó que este jueves 28 inicia el pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4 y señaló que este se realiza en las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Lista Fonavistas
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 26/08/25.
Nicolás Lúcar: "Los peruanos estamos pensando que es posible convivir con la delincuencia".
Nicolás Lúcar: "Los peruanos estamos pensando que es posible convivir con la delincuencia".
Capturan a cuatro presunto integrantes de 'Los Rápidos de Arequipa': Implicados en varios delitos.
Publican proyecto que modifica reglamento del Servicio Militar Interior emite nueva resolución.
Inicia pago a fonavistas de la lista de Reintegro 4: "En las agencias del Banco de la Nación".
El Agustino: Sujetos acaban con la vida de un hombre con más de 30 disparos.
Contraloría: Hallan insectos y alimentos vencidos en programa 'Cuna Más' de barranca.
Betssy Chávez acata huelga de hambre seca: "Es la más radical y peligrosa de las protestas"..
Callao: Marina de Guerra advierte que oleajes anómalos persistirán hasta el 31 de agosto.
Callao: Helicóptero que era transportado por camión tumba poste en la vía pública.
La importancia de la esterilización en las mascotas.
Callao: Capturan a presuntos implicados en robo a Orquesta Zaperoko.
Banda de 'tenderos' es captada robando ropa en un local de Barranca utilizando a un bebé.
La importancia de la esterilización en las mascotas.
Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.