GRABADO el 09-10-2025

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral

El PactoÉticoElectoral es un conjunto de compromisos de honor que suscribirán voluntariamente las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales EG2026 .



Para ti, ¿Qué compromisos deberían asumir los candidatos/as y las organizaciones políticas durante la campaña electoral?



Tu voz construye democracia https://acortar.link/AlxvWg





SUSCRÍBETE a https://www.youtube.com/JNETV?subconfirmation1 para recibir información oficial y actualizada sobre los procesos electorales y la participación ciudadana.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JNE Elecciones2026 Perú política

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 10 de octubre de 2025.

Elecciones 2026: ¿Qué cambió en 20 años? Evolución de partidos y votantes en el Perú.

ENVIVO Elige2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 9 de octubre de 2025.

Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral.

EleccionesGenerales ¿Cuándo se debe pedir licencia para postular? .

Elecciones 2026: ¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 09 de Octubre de 2025.

PERÚ ELECTORAL: El JNE más cerca del país con nueva Oficina Desconcentrada en Apurímac.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 7 de octubre de 2025.

Autoridades que renuncian para ser candidatos, ¿pueden regresar a sus cargos? .

13 de octubre: ¿Quiénes deben renunciar para postular en las Elecciones2026?.

JNE responde: ¿Cuándo vence el plazo para inscribir candidatos?.

Elecciones Primarias 2026: conoce el plazo para presentar las candidaturas .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 6 de octubre de 2025.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.