Construyamos juntos el Pacto Ético Electoral
El PactoÉticoElectoral es un conjunto de compromisos de honor que suscribirán voluntariamente las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales EG2026 .
Para ti, ¿Qué compromisos deberían asumir los candidatos/as y las organizaciones políticas durante la campaña electoral?
Tu voz construye democracia https://acortar.link/AlxvWg
Elecciones2026
