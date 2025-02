Una madre de familia, identificada como Heidy Ticona Ramírez, se encuentra desaparecida luego de salir de su vivienda con la intención de retirar dinero de una agencia bancaria en el distrito limenño de San Juan de Lurigancho.



Su desaparición ha causado gran preocupación entre sus familiares, quienes la buscan intensamente. Las cámaras de seguridad del distrito lograron captar a Ticona Ramírez caminando por algunas calles alrededor de las 5:00 p.m., pero posteriormente se le perdió el rastro.



PIDEN INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR



Los familiares de la mujer acudieron a la comisaría de Santa Elizabet para presentar una denuncia formal por su desaparición. El esposo de Ticona Ramírez hizo un llamado al Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que intervenga en el caso.



"Ella me dijo que iba a retirar dinero, aquí a dos cuadras de nuestra casa, me avisó mediante WhatsApp. Si me estás escuchando, te pedimos que vuelvas a casa, te esperamos con los brazos abiertos", expresó el esposo de la desaparecida.

Noticias adicionales en 24 Horas

Comandante Víctor Zanabria asegura que el 'Tren de Aragua' ha sido desarticulado en un 90%

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

Advierten que pesticidas en cultivo de piñas podrían causar Alzheimer y cáncer

Presidenta del Poder Judicial rechaza declaraciones de Antauro Humala

24 HORAS EC EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

Antauro Humala no podría postular al Congreso por deuda pendiente de reparación civil

En las próximas horas llegarían 34 peruanos deportados de Estados Unidos

Dina Boluarte toma juramento a nuevos ministros en medio de cuestionamientos a su gabinete

Reelección de alcaldes y gobernadores regionales no será posible en 2026

Fredy Hinojosa sobre investigación en su contra por caso Frigoinca: "Es un ataque a la presidenta"

Municipio de Lima ofrece clases de natación en el Club Metropolitano Cahuide en Ate

SJL: mujer desaparece tras salir a retirar dinero de agencia bancaria

Incómodo momento: Congresista Alejandro Cavero es increpado por vecinas de Carabayllo

Médicos protestan contra ley que permite a odontólogos hacer procedimientos estéticos

Rafael López Aliaga recibe premio en Nueva York por gestión de bonos internacionales

Además hoy día 01 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.