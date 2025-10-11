GRABADO el 11-10-2025

El interino Jerí TresxSiete 181

Cast:

https://twitter.com/enriquechvezdu1/

https://www.instagram.com/rollerpress/

https://www.instagram.com/paredes.josecarlos/



Equipo de Producción:

Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN

Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

JERÍ BAJO LA LUPA IVÁN ARENAS Y VALERIE VÁSQUEZ DE VELASCO PERÚ 2026.

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO CARLOS ANDERSON PERÚ 2026.

JOSÉ JERÍ, DEL CONGRESO A PALACIO EDUARDO SALHUANA PERÚ 2026.

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026.

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026.

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS .

Detienen a hombre armado en evento de López Aliaga.

LOS NUEVOS MINISTROS VICTOR GARCÍA TOMA PERÚ 2026.

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026.

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos..

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

