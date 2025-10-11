GRABADO el 11-10-2025

El interino Jerí TresxSiete 181

Síguenos en NUESTRAS REDES:
Revista Caretas Facebook: https://www.facebook.com/revistacaretas
Revista Caretas Instagram: https://www.instagram.com/revistacaretas/
Revista Caretas TikTok: https://www.tiktok.com/revistacaretas
Caretas X: https://x.com/Caretas


Cast:
https://twitter.com/enriquechvezdu1/
https://www.instagram.com/rollerpress/
https://www.instagram.com/paredes.josecarlos/

Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

El interino Jerí TresxSiete 181.

JERÍ BAJO LA LUPA IVÁN ARENAS Y VALERIE VÁSQUEZ DE VELASCO PERÚ 2026.

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO CARLOS ANDERSON PERÚ 2026.

JOSÉ JERÍ, DEL CONGRESO A PALACIO EDUARDO SALHUANA PERÚ 2026.

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026.

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026.

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS .

JERÍ BAJO LA LUPA IVÁN ARENAS Y VALERIE VÁSQUEZ DE VELASCO PERÚ 2026.

Detienen a hombre armado en evento de López Aliaga.

LOS NUEVOS MINISTROS VICTOR GARCÍA TOMA PERÚ 2026.

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026.

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos..

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

El interino Jerí TresxSiete 181

video

JERÍ BAJO LA LUPA IVÁN ARENAS Y VALERIE VÁSQUEZ DE VELASCO PERÚ 2026

video

LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO CARLOS ANDERSON PERÚ 2026

video

JOSÉ JERÍ, DEL CONGRESO A PALACIO EDUARDO SALHUANA PERÚ 2026

video

EL CONGRESO en su HORA más difícil CÉSAR DELGADO-GUEMBES PERÚ 2026

video

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026

video

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS

video

JERÍ BAJO LA LUPA IVÁN ARENAS Y VALERIE VÁSQUEZ DE VELASCO PERÚ 2026

video

Detienen a hombre armado en evento de López Aliaga

video

LOS NUEVOS MINISTROS VICTOR GARCÍA TOMA PERÚ 2026

video

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026

video

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio.

video

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica.

video

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo.

video

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos.

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento de América

Descubrimiento de América

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Nacimiento de Luis Alberto Sánchez

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Raza

Día de la Raza

Día de la Lengua Española

Día de la Lengua Española

Fundación del estadio Mansiche

Fundación del estadio Mansiche

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 12 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo