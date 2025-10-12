GRABADO el 12-10-2025

Incendio en Pamplona Alta: José Jerí supervisó zona afectada en San Juan de Miraflores DESPACHORPP

El presidente del Perú, José Jerí, recorrió Pamplona Alta en San Juan de Miraflores tras la tragedia que dejó decenas de familias damnificadas. Desde la zona afectada, destacó la presencia del Estado y la coordinación entre autoridades para atender a los afectados. Fragmento informativo de su visita posterior al siniestro.



