Este auto quedó empotrado en el enrejado de un condominio ubicado en la Urb. San Andrés. Afortunadamente, en el momento del incidente no transitaban personas ni había vehículos estacionados en el lugar.



El hecho ocurrió la noche del domingo. Según información de los moradores, la camioneta apareció por la calle Mogrobejo e impactó contra el vehículo gris que circulaba por la calle San Martín de Porres. La conductora del vehículo, en una maniobra, perdió la estabilidad y terminó chocando contra el enrejado.



Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, solo daños materiales.

Asimismo, los vecinos señalaron que esperan que la mujer se haga cargo de los gastos y repare el enrejado de hierro y madera.



Los moradores también indicaron que, afortunadamente, no había motocicletas ni menores en el interior del edificio.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en Cosmos Perú

Detonan explosivo en vivienda de comerciante

Senamhi: Lluvias en la costa por ahora serán moderadas

2 mil comerciantes informales en alrededores del mercado Nazareth

Terrapuerto reanuda sus salidas a Tarapoto tras bloqueo de carretera

Gore y OEFA refuerzan fiscalización en carboneras de Salaverry

Vehículo se empotra contra enrejado de condominio

Fuga de gas generó incendio en puesto de comida de mercado Unión

Chofer atropella y mata a perrito y deja a otro herido

La fiscalía allanó la vivienda del ministro del interior

Bloquean puente “La gloria” por constantes cortes de energía

Menor con obstrucción intestinal en riesgo por falta de traslado

Operativo busca erradicar el consumo de drogas

Humo en pozo a tierra alarmó a clientes y vendedores

Aguas estancadas e inseguridad afectan exteriores del hospital Regional

Mercado Nazareth realiza mejoras para garantizar seguridad a usuarios

Además hoy día 05 de Marzo en el calendario del Perú.

Más videos de Cosmos Perú

Todos los videos desde el canal Cosmos Perú en Youtube.