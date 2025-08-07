GRABADO el 07-08-2025

Kremlin confirma REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en ARABIA SAUDITA para terminar la guerra Gestión

El Kremlin confirmó que los presidentes de EstadosUnidos, DonaldTrump, y de Rusia, VladimirPutin, tienen previsto celebrar una cumbre bilateral en los próximos días, tras la visita del enviado especial de LaCasaBlanca a Moscú. Los preparativos ya han comenzado y se trataría del primer encuentro entre ambos mandatarios desde el inicio de la guerra en Ucrania.



El asesor diplomático ruso YuriUshakov, citado por medios estatales, aseguró que fue a sugerencia de la parte estadounidense que se logró un acuerdo de principio para organizar el encuentro. La posible cumbre marca un giro en las relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington, en medio de tensiones geopolíticas y sanciones cruzadas.



El presidente Putin declaró este jueves 7 de agosto que la reunión podría realizarse en los EmiratosÁrabesUnidos (EAU), país que mantiene buenas relaciones tanto con EE. UU. como con Rusia. El anuncio se hizo tras un encuentro en el Kremlin con el mandatario emiratí MohammedbinZayedAlNahyan. La elección de los Emiratos como sede sería un gesto diplomático de neutralidad y equilibrio.



noticiashoy breakingnews Trump Putin Rusia EstadosUnidos EAU cumbre diplomacia Ushakov



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿De qué trata el PLAN de NETANYAHU para invadir la Franja de Gaza? Gestión.

VENEZUELA acusa CORTINA DE HUMO la persecución de EE.UU. contra NICOLÁS MADURO Gestión.

LOÚLTIMO: PETRO desafía FRONTERA en CHINERÍA mientras PERÚ refuerza PRESENCIA RADAR24 EN VIVO.

Noticias del 8 de agosto: EEUU ofrece USD 50 MILLONES por MADURO y lo acusa de NARCO Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del viernes 8 de agosto 2025.

¿Cómo afectarán los aranceles de Trump a la economía regional? RADAR 24 EN VIVO.

Noticias del 7 de agosto: TENSIÓN MUNDIAL TRAS ENTRADA EN VIGOR DE ARANCELES DE TRUMP Noticiero.

Kremlin confirma REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en ARABIA SAUDITA para terminar la guerra Gestión.

GUSTAVO PETRO desconoce la SOBERANÍA de PERÚ sobre la ISLA SANTA ROSA y anuncia medidas Gestión.

Entran en vigor ARANCELES HISTÓRICOS del 50 impuestos por TRUMP: ¿Cómo afectarán al mundo? Gestión.

REAPARECE de GUSTAVO PETRO tras POLÉMICA TERRITORIAL entre PERÚ y COLOMBIA EN VIVO.

Noticias del 7 de agosto: TRUMP Y PUTIN SE REUNIRÁN / ARANCELES ENTRAN EN VIGOR Noticiero.

ENVIVO: Conferencia de CLAUDIA SHEINBAUM: La Mañanera del Pueblo del jueves 7 de agosto 2025.

EE. UU. sanciona a India con nuevos aranceles por su relación comercial con Rusia Gestión.

ESCÁNDALO EPSTEIN: Congreso cita a BILL y HILLARY CLINTON en investigación RADAR24 EN VIVO.

Además hoy día 09 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.