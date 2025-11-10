GRABADO el 10-11-2025

¡No guarde las frazadas! Senamhi advierte días con mucho viento y frío

Conductores deben extremar cuidado por levantamiento de polvo.

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas MÁS DEL 50 DE LOS PERUANOS APRUEBAN LA GESTIÓN DE José Jerí: - ATV.

Municipalidad no cobrará peajes en el corto plazo, asegura Alcalde Reggiardo.

Encuesta revela que 50.6 de peruanos apoya designación de José Jerí.

Farmacias ya no podrán vender alimentos por medida sanitaria del Minsa.

Caen "Los Furiosos del Cono Norte" tras robar auto valorizado en 130 mil soles.

Forado del terror en el Ventanilla: Alcalde de Mi Perú afirma que vecinos están en riesgo.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del lunes 10 de noviembre del 2025.

Secretos de cocina: Aprende a preparar los famosos "profiteroles craquelin".

Abuelita pide ayuda para ser operada: "El hospital Carrión me dijo que me iba a llamar".

Puente Piedra: Hombre es asesinado de 11 disparos en su propia camioneta.

PNP captura a banda criminal que se dedicaba a robar tiendas electrónicas con imanes.

Director de colegio acosa a madre de familia: "Dígame dónde está, yo soy la máxima autoridad".

¡Cuidado! Estos son los peligros de consumir alimentos con agroquímicos.

¡No guarde las frazadas! Senamhi advierte días con mucho viento y frío.

Almacén incendiado en Huarochirí era extorsionado y no se descartada que haya sido provocado.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

lunes, 10 de noviembre de 2025

19º Lima
3.38
