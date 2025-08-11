GRABADO el 11-08-2025

¡ALARMA! Izaron bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto Invitado: Pancho Calisto Giampietri

Fracasa intento de Delia Espinoza de mandar a Patricia Benavides al JNE Invitado: Wilber Medina.

Wilson Sto informa que la bancada de Acción Popular evalúa expulsar a Raúl Doroteo.

Flavio Cruz niega intención política en propuesta sobre extinción de dominio.

Heidy Juárez pide prudencia y calma ante tensión diplomática con Colombia.

¡ALARMA! Izaron bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto Invitado: Pancho Calisto Giampietri.

Bandera de Colombia en Santa Rosa, en Perú loultimo ultimominuto perú.

Perú conquista Expo OsakaKansai con celebración cultural y comercial histórica.

¡Alerta! El peligro de que gane la izquierda en 2026 Invitado: Félix Álvarez Velarde.

Alva pide transparencia ante presuntos contratos irregulares de familiares de ministro de Salud.

Alejandro Aguinaga pide a la JNJ destituir a fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Eduardo Salhuana advierte que no cumplir fallo que repone a Patricia Benavides sería ilícito penal.

Cerrón acusa a medios de cortina de humo por enfocarse solo en Melcochita y no en otros artistas.

Alex Paredes cuestiona a la fiscal de la Nación por no acatar decisiones del Poder Judicial.

AVIÓN MILITAR COLOMBIANO ingresa a cielo peruano sobrevolando el distrito de Santa Rosa .

LOÚLTIMO Gran FUGA DE GAS en el río Rímac genera preocupación en vecinos de SJL y El Agustino.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

