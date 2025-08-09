CENSISTA DESAPARECE en LA LIBERTAD y familia ACUSA A INEI DE NEGLIGENCIA en la búsqueda LR
La desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, censista de 31 años en La Libertad, mantiene en alerta a su familia y comunidad. La joven salió el 5 de agosto de Santiago de Chuco rumbo a Mollepata para trabajar en el Censo 2025, pero nunca inició sus labores. En su alojamiento hallaron su chaleco, gorro y tablet del INEI, confirmando que no salió a empadronar. Su hermana denunció que la familia fue informada recién dos días después y cuestionó la tardía reacción de las autoridades.
censo2025peru censistadesaparecida lalibertad
