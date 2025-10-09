GRABADO el 09-10-2025

Durante el show de Agua Marina, una ráfaga de disparos desató el caos y dejó varios músicos heridos.

El hecho ocurrió la noche del 8 de octubre y generó conmoción en redes sociales.AguaMarina Chorrillos Concierto Policiales Actualidad Perú Seguridad

Desde Revista CARETAS

DESPUÉS DE LA VACANCIA HUMBERTO ABANTO PERÚ 2026.

COREOGRAFÍA para TRENZAS SOLAS TERESA RUIZ ROSAS ELLOS Y ELLAS .

Presidenta Dina Boluarte dijo durante una ceremonia oficial que seguirá trabajando hasta 2026.

El chofer detenido por cobrarle pasaje a un policía rompió su silencio..

Tres policias resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención médica..

Semanas antes, El Monstruo envió un audio al grupo Agua Marina exigiendo el pago de cupo..

Durante la marcha de la Generación Z, Maite Vizcarra reflexionó sobre el simbolismo de su bandera..

Milei presentó su libro convirtiendo el evento en un recital de rock..

El alcalde de Lima encabezó la entrega de las fachadas restauradas de la iglesia de Las Trinitarias.

El congresista Alejandro Cavero comparte su postura sobre la familia y la comunidad LGBT..

Transportista contó el miedo con el que viven por las extorsiones y amenazas del crimen organizado..

Policía exigió viajar gratis al presentar su carnet policial, pero el conductor no aceptó..

Alejandro Cavero cuestionó la falta de voluntad del Gobierno para detener a Vladimir Cerrón..

La presidenta afirmó:un paro de 24 o 48 horas no lo resuelve, sobre el paro de transportistas..

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

