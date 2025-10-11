GRABADO el 11-10-2025

Noticias 11 de octubre: TRUMP HABLA CON MACHADO TRAS EL NOBEL DE LA PAZ Noticiero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que conversó con María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. La llamada se produjo luego de que la Casa Blanca criticara al Comité Nobel por anteponer la política a la paz.

Machado dedicó su premio al pueblo venezolano y agradeció el apoyo de Trump, quien aseguró que la opositora le llamó para decirle que aceptaba el premio en su honor.



En Medio Oriente, unas 200.000 personas regresaron al norte de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. El presidente Trump viajará a Israel y Egipto para supervisar la tregua, mientras familias palestinas intentan reconstruir sus hogares destruidos por la guerra.



En el ámbito económico, Trump impuso un arancel adicional del 100 a las importaciones chinas, advirtiendo que podría cancelar su próxima reunión con Xi Jinping. Esta medida reaviva la tensión comercial entre Washington y Pekín, en medio de la disputa por el control de las tierras raras.



En Nueva York, Venezuela acudió al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar el despliegue militar estadounidense en el Caribe. El embajador Samuel Moncada pidió frenar lo que calificó como un crimen internacional, mientras Washington acusó al régimen de Nicolás Maduro de encabezar un cártel narcoterrorista.



Finalmente, desde la Casa Blanca, Melania Trump reveló que mantiene un canal abierto con Vladimir Putin para facilitar el regreso de niños ucranianos secuestrados por Rusia. Ocho menores fueron reunidos con sus familias en las últimas 24 horas, según confirmó la primera dama estadounidense.



