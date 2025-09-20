ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/09/2025 ROTATIVARPP
EnVivo Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/09/2025 ROTATIVARPP
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 21/09/2025 ADNRPP.
Trujillo celebra 73 Festival Internacional de la Primavera ROTATIVARPP ENTREVISTA.
El Senado regresa al Perú: ¿qué funciones tendrá? ROTATIVARPP INFORME.
MACHU PICCHU: Logran CONSENSO que GARANTIZA el TRANSPORTE a la ciudadela ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 21/09/2025 ROTATIVARPP.
ENVIVO SIEMPRECASARPP 21/09/2025.
ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 21/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.
5 sugerencias para terminar una relación amorosa VITALRPP ENTREVISTA.
¡Cuidado con las estafas en TikTok! ¿Cómo puedes detectarlas? SENCILLOYALBOLSILLO ENTREVISTA.
ANÁLISIS Fondo de pensiones en la mira por retiro de AFP ENFOQUERPP ENTREVISTA.
ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 20/09/2025.
Ausencia del alcalde de Urubamba retrasó fin de crisis en Machupicchu, según José Santoyo ADNRPP.
ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 20/09/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.
El partido Aprista Peruano celebra 95 años: retos de cara a las elecciones 2026 ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO DIALOGOFERPP 20/09/2025.
Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.