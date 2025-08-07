GRABADO el 07-08-2025

¿Quiénes son los mejores jugadores que han pasado por Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy

Universitario de Deportes celebra más de un siglo de historia, pasión y gloria. En este especial, repasamos a las leyendas que marcaron época con la camiseta merengue. ¿Quién es tu jugador histórico favorito de la 'U'?



Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ¡ANIVERSARIO CREMA! UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS FCCONLINE.

ENVIVO GUSTAVO PETRO PARTICIPÓ EN CEREMONIA - LA ROTATIVA DEL AIRE 7/08/2025 ROTATIVARPP.

Sujeto intenta robar óptica en SMP pero huye ante los gritos ROTATIVARPP.

"Petro crea un problema donde NO EXISTE": Yaranga sobre Perú - Colombia ROTATIVARPP ENTREVISTA.

SJM: Pareja de esposos fueron encañonados y les roban su camioneta ROTATIVARPP.

Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural shortrpp.

PETRO dice que COLOMBIA NO RECONOCE la SOBERANÍA del PERÚ en Santa Rosa ROTATIVARPP.

Acusan a 13 congresistas de presunta propaganda electoral indebida ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿Quiénes son los mejores jugadores que han pasado por Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Chávez se despide con emotivo mensaje: ¡Gracias por tanto, Cristal! SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS! TOCOYMEVOY.

La U cumple 101 AÑOS y presenta a su NUEVO ADMINISTRADOR ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Entran en vigor los nuevos aranceles y arrecia la guerra comercial RPPESPECIALES.

Natalia Salas Presenta su Unipersonal Con Todo Menos Miedo ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENCENDIDOS 7/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.