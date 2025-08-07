GRABADO el 07-08-2025

¿Quiénes son los mejores jugadores que han pasado por Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy

Universitario de Deportes celebra más de un siglo de historia, pasión y gloria. En este especial, repasamos a las leyendas que marcaron época con la camiseta merengue. ¿Quién es tu jugador histórico favorito de la 'U'?

Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ¡ANIVERSARIO CREMA! UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS FCCONLINE.

ENVIVO GUSTAVO PETRO PARTICIPÓ EN CEREMONIA - LA ROTATIVA DEL AIRE 7/08/2025 ROTATIVARPP.

Sujeto intenta robar óptica en SMP pero huye ante los gritos ROTATIVARPP.

"Petro crea un problema donde NO EXISTE": Yaranga sobre Perú - Colombia ROTATIVARPP ENTREVISTA.

SJM: Pareja de esposos fueron encañonados y les roban su camioneta ROTATIVARPP.

Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural shortrpp.

PETRO dice que COLOMBIA NO RECONOCE la SOBERANÍA del PERÚ en Santa Rosa ROTATIVARPP.

Acusan a 13 congresistas de presunta propaganda electoral indebida ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿Quiénes son los mejores jugadores que han pasado por Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Chávez se despide con emotivo mensaje: ¡Gracias por tanto, Cristal! SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS! TOCOYMEVOY.

La U cumple 101 AÑOS y presenta a su NUEVO ADMINISTRADOR ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Entran en vigor los nuevos aranceles y arrecia la guerra comercial RPPESPECIALES.

Natalia Salas Presenta su Unipersonal Con Todo Menos Miedo ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENCENDIDOS 7/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ¡ANIVERSARIO CREMA! UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS FCCONLINE

video

ENVIVO GUSTAVO PETRO PARTICIPÓ EN CEREMONIA - LA ROTATIVA DEL AIRE 7/08/2025 ROTATIVARPP

video

Sujeto intenta robar óptica en SMP pero huye ante los gritos ROTATIVARPP

video

"Petro crea un problema donde NO EXISTE": Yaranga sobre Perú - Colombia ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

SJM: Pareja de esposos fueron encañonados y les roban su camioneta ROTATIVARPP

video

Waldemar Cerrón propone declarar a 'Melcochita' como patrimonio cultural shortrpp

video

PETRO dice que COLOMBIA NO RECONOCE la SOBERANÍA del PERÚ en Santa Rosa ROTATIVARPP

video

Acusan a 13 congresistas de presunta propaganda electoral indebida ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

¿Quiénes son los mejores jugadores que han pasado por Universitario? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Chávez se despide con emotivo mensaje: ¡Gracias por tanto, Cristal! SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO DE DEPORTES CUMPLE 101 AÑOS! TOCOYMEVOY

video

La U cumple 101 AÑOS y presenta a su NUEVO ADMINISTRADOR ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Entran en vigor los nuevos aranceles y arrecia la guerra comercial RPPESPECIALES

video

Natalia Salas Presenta su Unipersonal Con Todo Menos Miedo ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ENCENDIDOS 7/08/2025 ENCENDIDOSRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 08 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo