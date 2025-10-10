GRABADO el 10-10-2025

¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión

Caracas se llenó de cacerolas tras conocerse la noticia que estremeció al país: María Corina Machado fue galardonada con el PremioNobeldePaz2025. Mientras el régimen de NicolásMaduro optó por el silencio, miles de venezolanos celebraron con lágrimas, orgullo y una frase que se convirtió en tendencia: Venezuelanoserinde. Desde el exilio, EdmundoGonzálezUrrutia reaccionó con emoción, asegurando que se trata de un premio al coraje de todo un pueblo que no se ha rendido. También el opositor LeopoldoLópez celebró el galardón como un homenaje a la resistencia venezolana, un símbolo de lucha por la democracia y la libertad.



La noticia rápidamente se convirtió en tendencia mundial. En plataformas digitales, miles de mensajes destacaban el significado del premio para los venezolanos dentro y fuera del país. La etiqueta MaríaCorinaMachado encabezó los rankings globales, generando un eco que atravesó fronteras.



Desde Nueva York, la ONU también celebró el premio como reflejo de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. El secretario general lo calificó como un reconocimiento legítimo al esfuerzo pacífico y valiente de quienes buscan un futuro más justo.



noticiashoy breakingnews internacionales MaríaCorinaMachado PremioNobeldePaz2025 Venezuela Trump ONU libertad democracia Caracas oposición



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



María Corina Machado Nobel

Premio Nobel de la Paz 2025

reacciones en Caracas

cacerolazo por la paz

Venezuela no se rinde

Edmundo González Urrutia

Leopoldo López

oposición venezolana

reconocimiento internacional

Trump crítica al Nobel

galardón politizado

reacción de la ONU

Desde Diario Gestión

NOBEL DE LA PAZ LEGITIMA A MARIA CORINA Y AISLA A MADURO RADAR24.

Noticias 10 de octubre: PUTIN-TRUMP RECHAZAN NOBEL DE PAZ PARA MARIA CORINA MACHADO Noticiero.

¿Quiénes respaldan el NOBEL de la PAZ para MARIA CORINA MACHADO? ¿Quiénes en contra? Gestión.

PETRO EN LA MIRA POR VÍNCULO CON CHAVISMO Y CARTEL DE LOS SOLES I radar24.

¿MARÍA CORINA MACHADO MERECÍA EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025? Gestión.

PUTIN SOBRE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE MARIA CORINA MACHADO: "HA PERDIDO PRESTIGIO" Gestión.

La REACCIÓN de TRUMP al saber que NO GANO el PREMIO NOBEL DE LA PAZ Gestión.

JOSÉ JERÍ asume la PRESIDENCIA DEL PERÚ: ¿Qué dijo en su PRIMER DISCURSO? Gestión.

Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era 5G.

Noticias de 9 de octubre: CONGRESO DE EE.UU. RESPALDA ATAQUES DE TRUMP EN EL CARIBE Noticiero.

Petro antepone intereses políticos y enfrenta a Trump.

MADURO DESAFÍA A EE.UU: "SI LOS GRINGOS ATACAN, RESPONDEREMOS" RADAR24.

¿Qué pruebas tiene PETRO tras acusar a EEUU de atacar lancha con COLOMBIANOS en el CARIBE? Gestión.

¿SE ACABÓ LA GUERRA? ¿En qué consiste el ACUERDO DE PAZ entre ISRAEL y HAMÁS? Gestión.

Noticias 9 de octubre: ISRAEL Y HAMÁS LOGRAN ACUERDO PARA FIN DE LA GUERRA EN GAZA Noticiero.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.