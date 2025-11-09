GRABADO el 09-11-2025

Zohran Mamdani, electo alcalde de NY, marca distancia de Maduro LR

El socialista Zohran Mamdani, que acaba de ser elegido como alcalde de Nueva York, criticó el estilo de gobierno de Nicolás Maduro afirmando que su visión defiende los procesos democráticos y que su modo de gobernar será muy distinto.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

