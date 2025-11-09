GRABADO el 09-11-2025

Zohran Mamdani, electo alcalde de NY, marca distancia de Maduro LR

El socialista Zohran Mamdani, que acaba de ser elegido como alcalde de Nueva York, criticó el estilo de gobierno de Nicolás Maduro afirmando que su visión defiende los procesos democráticos y que su modo de gobernar será muy distinto.



