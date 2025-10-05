GRABADO el 05-10-2025

Estudiantes de la UNAT mantienen huelga indefinida y bloquean vías de Pampas

Desde hace varios días, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja (UNAT) realizan un paro indefinido acompañado de bloqueos en la ruta PampasHuancayo. Demandan la salida de funcionarios administrativos y docentes acusados de irregularidades, así como la intervención de organismos como la SUNEDU para reordenar la gestión interna.



