GRABADO el 09-05-2025

No le dan prisión domiciliaria a Toledo: Juez espera que se defina la firmeza de su sentencia

Alejandro Toledo estuvo en una audiencia para cumplir sus años de condena mediante arresto domiciliario. El expresidente justificó su pedido mencionando su edad avanzada y su salud sin embargo, el Poder Judicial no aprobó esta medida.



Desde Latina Noticias

LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 10 DE MAYO DEL 2025.

