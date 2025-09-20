GRABADO el 20-09-2025

Trump publica nuevo video de ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe El Comercio

El presidente Donald Trump publicó el viernes en su red Truth Social un nuevo video que muestra un ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el que afirma murieron tres personas.

Trump Narcolancha NoticiasInternacionales EstadosUnidos Venezuela Narcotráfico Caribe ComandoSur AtaqueMilitar noticiashoy

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf

Sitio web: http://elcomercio.pe

TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

LA REALIDAD DE LOS BOMBEROS EN LIMA Y UN INCENDIO HISTÓRICO Pasa en la Calle.

Venezuela acusa a EE.UU. de guerra no declarada en el Caribe El Comercio.

Juez desestima demanda de Trump contra The New York Times por 15 mil millones El Comercio.

Trump publica nuevo video de ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe El Comercio.

LAS PEORES TRAGEDIAS POR INCENDIOS EN LIMA El Comercio.

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?: La decisión de Disney que divide a EE.UU. El Comercio.

BOMBEROS ATRAPADOS EN EL TRÁFICO DE LIMA Y NADIE LES DA PASO Pasa en la Calle.

Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela El Comercio.

CHOLO SOY NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO.

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio.

Elecciones 2026: Más de 1 millón de peruanos podrán votar en el extranjero El Comercio.

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio.

Fiscal de la Nación pide declarar nulidad de Fuerza Popular Mirada de Fondo.

IRL: BOMBEROS CONTRA EL CAOS DE LIMA PARA LLEGAR A UNA EMERGENCIA Pasa en la Calle.

¿Se podrá votar por partidos distintos para cada elección? El Comercio.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

EL COMERCIO

video

LA REALIDAD DE LOS BOMBEROS EN LIMA Y UN INCENDIO HISTÓRICO Pasa en la Calle

video

Venezuela acusa a EE.UU. de guerra no declarada en el Caribe El Comercio

video

Juez desestima demanda de Trump contra The New York Times por 15 mil millones El Comercio

video

Trump publica nuevo video de ataque contra supuesta narcolancha en el Caribe El Comercio

video

LAS PEORES TRAGEDIAS POR INCENDIOS EN LIMA El Comercio

video

¿Por qué suspendieron a Jimmy Kimmel?: La decisión de Disney que divide a EE.UU. El Comercio

video

BOMBEROS ATRAPADOS EN EL TRÁFICO DE LIMA Y NADIE LES DA PASO Pasa en la Calle

video

Maduro anuncia entrenamiento militar para civiles en Venezuela El Comercio

video

CHOLO SOY NOS VISITA UNO MÁS ENVIVO

video

Octavo retiro de AFP: lo que debes saber sobre tu pensión y ahorros El Comercio

video

Elecciones 2026: Más de 1 millón de peruanos podrán votar en el extranjero El Comercio

video

ALIANZA LIMA VS U. DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS DE FINAL El Comercio

video

Fiscal de la Nación pide declarar nulidad de Fuerza Popular Mirada de Fondo

video

IRL: BOMBEROS CONTRA EL CAOS DE LIMA PARA LLEGAR A UNA EMERGENCIA Pasa en la Calle

video

¿Se podrá votar por partidos distintos para cada elección? El Comercio

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Publicación del soneto «Último ruego»

Publicación del soneto «Último ruego»

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Día Mundial del Alzhéimer

Día Mundial del Alzhéimer

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 21 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo