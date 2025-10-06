GRABADO el 06-10-2025

¡NO SOLO ES LIMA! Con bloqueo de vías, ronderos y transportistas acatan paro en Cajamarca

RECLAMAN AL GOBIERNO Desde tempranas horas de este lunes, ronderos y transportistas bloquearon vías en diversos sectores de la región Cajamarca. Protestan contra el gobierno de Dina Boluarte por el incumplimiento de obras viales de envergadura, como la culminación de los tramos pendientes de la carretera Longitudinal de la Sierra.



Asimismo, los transportistas reclamaron la falta de acción de las autoridades frente a la creciente inseguridad y la minería ilegal. Advirtieron que en las próximas horas podrían organizar nuevos piquetes en más tramos viales.



