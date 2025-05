GRABADO el 22-05-2025

Rafael López Aliaga: aparecen propagandas políticas sobre su candidatura

A once meses de las elecciones generales, la campaña política comienza a calentar motores. Uno de los protagonistas más activos es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Durante una actividad en el Mercado Mayorista, López Aliaga presentó un centro logístico para almacenar hasta 40 toneladas de alimentos excedentes, los cuales serán distribuidos a las ollas comunes.



El evento, que en principio fue de índole municipal, sirvió también como plataforma para enviar un nuevo mensaje desafiante a los medios de comunicación. "Hay una prensa mermelera, no digo que toda, pero sí hay una, que como no le pago nada, cero, ni un mango, ¡cero! Entonces que sigan hablando. Yo les callo la boca con hechos", declaró



Pese a que aún no ha oficializado su candidatura, en algunos distritos como San Miguel ya se han detectado anuncios de gran tamaño con mensajes proselitistas, lo que refuerza las sospechas de un inicio anticipado de campaña.



ESTO DICE EL JNE



Según el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), toda autoridad debe respetar el principio de neutralidad y no puede hacer publicidad a favor o en contra de algún candidato mientras esté en funciones. Al respecto, el especialista Martín DAzevedo recordó que existen sanciones para quienes infrinjan esta norma, las cuales varían según la gravedad de la infracción.





