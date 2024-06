CUARTO PODER | Waykis en la Sombra: Nueva denuncia de ex subprefecto de SJL | #shorts



Waykis en la Sombra: Nueva denuncia de ex subprefecto de SJL. | Cuarto Poder | Perú

Expediente Los Waykis en la Sombra. Ex subprefecto de San Juan de Lurigancho, Jacobo Vaisman, denuncia haber sido víctima de presiones y chantajes a cambio de apoyar al partido Ciudadanos por el Perú, promovido por Nicanor Boluarte. Vaisman narra cómo el ex director de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Ortiz Marreros, le exigió colaborar con el partido y lo cesó del cargo tras sus negativas. #AméricaTelevisión #AméricaTV #PrimeraEdición #EdiciónCentral #EdiciónMediodía #CuartoPoder #DomingoAl Día #Sanamente #FedericoSalazar #VerónicaLinares #SolCarreño #ElmerHuerta



Mira en VIVO América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Perú) http://ow.ly/tmeQ30qB9Vs

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



#JuntémonosMás

Además hoy dia 23 de Junio en el calendario del Perú.

Más videos de América Noticias

Todos los videos desde el canal América Noticias en Youtube.