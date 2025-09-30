CURWEN EN LA REPÚBLICA Congresista ESCUPE A PERIODISTA y FISCALÍA EN RIESGO
Hoy en CurwenEnLaRepública: El congresista Héctor Valer escupió a un periodista que lo increpó por sus declaraciones sobre las protestas de 2022 y 2023. Además, el Congreso aprobó el informe que recomienda acusar a Martín Vizcarra Tomás Gálvez insiste en eliminar los equipos especiales del Ministerio Público y revelamos cómo algunos congresistas solicitan viáticos para asesores incluso en actividades dentro de Lima o realizadas por Zoom.
Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.
