GRABADO el 08-10-2025

Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte

Fuerte despliegue policial busca garantizar la circulación en puntos estratégicos de la capital.

Desde ATV Noticias

Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público.

Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani.

Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.

Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos.

Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos.

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.

Choferes de "La Roma" llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores.

Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL.

Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte.

Conductor impacta contra un poste tras conducir en estado de ebriedad.

ATV Noticias Central: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 7 de OCTUBRE.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ATV Noticias

Gobierno descarta declara en emergencia sector transporte público

Caso Lay 2 soles: Chofer del bus es liberado e interpone denuncia por abuso de autoridad

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025

'Secretos de cocina': Sándwich grillado de pesto, tomate y mozzarella con Sandra Plevisani

Ventanilla: Transportistas realizan plantón en comisaría por colega detenido durante las protestas

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025

Triple asesinato en SMP provoca el pánico en los vecinos

Extorsionadores queman mototaxis por cobro de cupos

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno

Choferes de "La Roma" llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores

Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL

Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte

Conductor impacta contra un poste tras conducir en estado de ebriedad

ATV Noticias Central: Programa del martes 7 de octubre del 2025

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 7 de OCTUBRE

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Festival ganadero y Ecoturístico Tierra Prometida del Pozuzo

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día de la Educación Física en el Perú

Día de la Educación Física en el Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Día la Marina de Guerra del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Combate de Angamos

Combate de Angamos

miércoles, 08 de octubre de 2025

18º Lima
3.45
