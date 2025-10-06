Carabayllo: PNP dio plazo de cinco minutos a manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru
Tras conversar con conductores y cobradores, la Policía Nacional otorgó un plazo de cinco minutos a los manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru.
Desde Exitosa Noticias
Carabayllo: PNP dio plazo de cinco minutos a manifestantes para que desbloqueen la Av. Túpac Amaru.
