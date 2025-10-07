GRABADO el 07-10-2025

El paiche: usan genética para garantizar su calidad y adecuado consumo


El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana realiza un estudio genético del paiche para mejorar la calidad de los reproductores y asegurar una piscicultura sostenible. Esta acción permitirá reducir malformaciones y crear una base de datos con ejemplares genéticamente compatibles.

¡Conmovedor! Mascota jala silla de ruedas de su dueña para movilizarla en Bagua.

Diario El Peruano participa en la FIL Arequipa por su bicentenario.

Región Lima pone énfasis en reforzar pistas y veredas a pesar de magro presupuesto.

El legado de Grau sigue vivo: habla su bisnieto en el Día de la Marina.

El paiche: usan genética para garantizar su calidad y adecuado consumo.

Andina en Regiones: detienen a 3 policías acusados de recibir soborno de taxista.

Panorama noticioso en regiones del Perú.

Entrevista al bisnieto de Miguel Grau Seminario " El Caballero de los Mares".

Las 5 del día: implementan proyectos para masificar gas natural en 4 regiones del país.

Región Lima: Pistas y veredas para mejorar interconexión vial.

Día de la Marina: Actividades del Museo Naval por los 204 años de la Marina de Guerra.

Personas invidentes ya reciben notificaciones judiciales en sistema Braille.

El Peruano: GORE Arequipa recibe al diario en su Bicentenario.

Plan Amazónico para el desarrollo integral de la región amazónica.

Banco de la Nación y la digitalización de sus servicios financieros.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

