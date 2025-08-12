GRABADO el 12-08-2025

Elecciones 2026: Conoce las alianzas electorales que participarán

EnVivo: Estos son los partidos políticos que integran las alianzas electorales que participarán en los próximos comicios del 2026. Nos acompaña el doctor Roy Mendoza, abogado especialista en temas constitucionales y electorales Elecciones2026



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Elecciones 2026: Conoce las alianzas electorales que participarán.

Promoción de inversiones y comercio exterior en Asia.

MIDIS entrega "Desayuno en mi cole".

¡Simulacro en todas las regiones del Perú, este 15 de agosto!.

Exportacion de arandanos a Indonesia superara los USD 100 millones el primer ano.

Las 5 del día: soberanía peruana en la isla Chinería es contundente e histórica.

Indonesia abre al Perú un mercado para más de 200 millones de habitantes.

Celebraciones por el Bicentenario de Junín.

Ingemmet lanza alerta en casi 200 zonas críticas por lluvias, tras lo ocurrido en Ucayali..

Illariywan Yachariy: Crecen tensiones entre Perú y Colombia.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!.

Isla Chineria las razones que sustentan la soberania peruana YouTube.

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.