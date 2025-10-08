GRABADO el 08-10-2025

La Libertad: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña

A pocos días de que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, anuncie oficialmente su renuncia al cargo para postular a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026, las críticas desde distintos frentes políticos no se han hecho esperar.

El Partido Aprista Peruano (APRA) en La Libertad, a través de su secretario general regional, Julio César Morán Otiniano, lanzó duras declaraciones contra el líder de Alianza Para el Progreso (APP), calificando su gestión como un fracaso y cuestionando que una vez más pretenda abandonar a los liberteños para perseguir su ambición política nacional.

Tengo entendido que es posible que el señor gobernador renuncie, y que en su último discurso haya querido pintar su gestión como exitosa. Para mí no es exitosa, es un fracaso, manifestó Morán Otiniano con contundencia.

El dirigente aprista aseguró que la gestión de Acuña no logró cumplir con las expectativas de desarrollo y progreso prometidas durante su campaña. Señaló que, pese a los recursos con los que cuenta el Gobierno Regional, no se han visto resultados significativos en obras, seguridad ni reactivación económica.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

lalibertad cesaracuña elecciones2026 pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

TIRARON ORINES a PHILLIP BUTTERS en JULIACA: no olvidaron su "terruqueo" y se tuvo que esconder.

La Libertad: Su gestión no es exitosa, es un fracaso, apristas arremeten contra Acuña.

Partidos del pacto quitan apoyo a Dina Boluarte Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carretera HuancayoHuancavelica en octavo día de huelga.

Ayacucho: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

¡PAREN EL HATE! Premier monta en cólera contra periodistas y streamers que insultan a Dina.

Paro de transportistas: los testimonios más duros de choferes que viven entre el miedo y extorsiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad.

Ayacucho: FADA pide separar protesta social de la agenda agraria tras rechazo a ministro Agricultura.

Eduardo Arana explota contra la prensa: Basta de insultar a Dina Boluarte por ser mujer andina.

Cusco: Estudiantes intoxicados en comedor universitario exigen sanciones y responsabilidad a la UNIQ.

Junín: Estudiantes de la UNAT bloquean carreteras y exigen laboratorios e infraestructura.

Congreso se sacrifica por los transportistas y aprovechan para darle con palo a Dina Boluarte.

LA POLICÍA NO PUDO CONTROLARLO Nueva jornada de violencia sacude el fútbol peruano y deja heridos.

Paro de transporte no detiene a criminales, gobierno lo minimiza Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.