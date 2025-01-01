GRABADO

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 23 de setiembre del 2025.

Huánuco: destruyen campamentos de minería ilegal y detienen a 14 personas.

Alianza Lima vs. U de Chile: íntimos viajan a Santiago para hacer historia en la Sudamericana.

Policía capturó a banda que cometió 15 asaltos en un mes en La Victoria, gracias a vecinos.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 23 de setiembre del 2025.

Lo niega hasta el final, pero sus cómplices lo delatan: así cae líder de Los Torcidos de Los Cedros.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 23 de setiembre del 2025.

Ministerio de la Mujer destaca discurso de la presidenta Dina Boluarte en la ONU.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 23 de setiembre del 2025.

Presidenta Dina Boluarte se presenta en la Asamblea General de la ONU.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 23 de setiembre del 2025.

Día Nacional contra la Trata de Personas: cómo denunciar y dónde recibir ayuda gratuita en el Perú.

Racismo y discriminación: una lucha pendiente que no distingue fronteras y también golpea al Perú.

Octavo retiro de AFP: estos son los pasos que faltan para el desembolso .

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 23 de setiembre del 2025.

Además hoy día 23 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Fallecimiento del escritor Pablo Neruda

Fallecimiento del escritor Pablo Neruda

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de la Juventud

Día de la Juventud

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Día del Técnico de Mantenimiento Hospitalario

Día del Técnico de Mantenimiento Hospitalario

