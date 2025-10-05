GRABADO el 05-10-2025

Propuesta nacional para garantizar acceso a vivienda y al agua Programa 16 Diálogo Inmobiliario

En Diálogo Inmobiliario conversamos con José Antonio Salardi, exministro de Economía y Finanzas, quien propuso un plan para construir 1.25 millones de viviendas formales y promover la desalación del agua como solución sostenible para Lima. Además, Freddy Valdeón, gerente comercial de Valexpo, explicó cómo los pisos flotantes están transformando el mercado inmobiliario con innovación, diseño y practicidad.

DiálogoInmobiliario ViviendaFormal JoséSalardi Valexpo PisosFlotantes InfraestructuraPerú InnovaciónInmobiliaria AguaParaTodos

Desde PBO

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Pareja de "El Monstruo" lo vendió a la policía?.

PBO - En Vivo.

¿Ministro del Interior, Carlos Malaver, vive en otra realidad?.

Ciudadanos tienen problemas para llegar a sus lugares de destino por paro de transportistas.

PBO - En Vivo.

¿Hay suficientes policías para enfrentar la violencia contra transportistas?.

Entre Nos con Patricia Arbulú por PBO: Entrevista a Phillip Butters -En Vivo (Domingo 05 de octubre).

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Propuesta nacional para garantizar acceso a vivienda y al agua Programa 16 Diálogo Inmobiliario.

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 04 de octubre del 2025).

¿Dina Boluarte trata de provocar a los peruanos? PBO con Chema Salcedo.

PBO - En Vivo.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

PBO

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

¿Pareja de "El Monstruo" lo vendió a la policía?

video

PBO - En Vivo

video

¿Ministro del Interior, Carlos Malaver, vive en otra realidad?

video

Ciudadanos tienen problemas para llegar a sus lugares de destino por paro de transportistas

video

PBO - En Vivo

video

¿Hay suficientes policías para enfrentar la violencia contra transportistas?

video

Entre Nos con Patricia Arbulú por PBO: Entrevista a Phillip Butters -En Vivo (Domingo 05 de octubre)

video

PBO - En Vivo

video

PBO - En Vivo

video

Propuesta nacional para garantizar acceso a vivienda y al agua Programa 16 Diálogo Inmobiliario

video

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 04 de octubre del 2025)

video

¿Dina Boluarte trata de provocar a los peruanos? PBO con Chema Salcedo

video

PBO - En Vivo

Todos los videos desde PBO en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 07 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo