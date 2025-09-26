GRABADO el 26-09-2025

Maduro convoca simulacro nacional con preparación para conflicto armado El Comercio

El líder chavista Nicolás Maduro convocó un Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, que inicialmente se presentó como una medida preventiva tras el sismo que sacudió varias regiones de Venezuela.



La actividad incluye prácticas de evacuación, logística y respuesta ante emergencias, pero la inclusión de un escenario de conflicto armado marca un giro político y militar inusual en este tipo de ejercicios.



El anuncio ocurre en medio de la tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe. Para la oposición, el simulacro representa un mecanismo de control político y propaganda interna, más que una estrategia real de preparación ciudadana.



Maduro llamó a una unidad popular, militar y policial, lo que reavivó el debate sobre la militarización de la vida civil en Venezuela, en un contexto de inseguridad e inestabilidad sociopolítica persistente.



