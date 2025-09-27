GRABADO el 27-09-2025

Descubre las últimas noticias del mundo de la salud con el Dr. Elmer Huerta.

Desde RPP Noticias

Problemas que persisten en las comunidades indígenas peruanas ENFOQUERPP ENTREVISTA.

PERUMIN 37: ¿Qué tanto aportó al desarrollo de la minería nacional? ENFOQUERPP ENTREVISTA.

Precandidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama, opina sobre Santiváñez ADNRPP ENTREV..

¿'El Monstruo' debe volver a Perú o ser apresado en otro país? ADNRPP ENTREVISTA.

Cuestionamientos tras la captura de 'El Monstruo' ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 27/09/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

SJL: transportistas bloquean vías como protestas por inseguridad RPPDESPACHO.

ENVIVO DIALOGOFERPP 27/09/2025.

El sol peruano es la moneda más estable: causas de su estabilidad ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 27/09/2025.

CAMUCHA NEGRETE FALLECIÓ a los 80 AÑOS ENFOQUERPP BREAKING.

"Es un conflicto de intereses evidente": sobre remoción de Tomás Aladino a fiscales ROTATIVARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 27/09/2025 ADNRPP.

Elecciones 2026: Ninabamba y Pion intentan por cuarta vez elegir a autoridades ROTATIVARPP INF..

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

