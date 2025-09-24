GRABADO el 24-09-2025

DONALD TRUMP discurso completo en ONU: países se están yendo al infierno por políticas migratorias

El discurso de Donald Trump fue ante todo una denuncia de los "globalistas", en palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

p21tv donaldtrump

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

EN VIVO Informe de necropsia a JOSÉ MIGUEL CASTRO arroja que no fue un autoaniquilamiento ANÁLISIS.

'EL MONSTRUO' pide que lo CONDENEN "POR LO QUE ES".

"CAPTURA de 'EL MONSTRUO' es mérito de la Policía Paraguaya" dice periodista Leguizamón de Paraguay.

TRAS CAPTURA DE 'EL MONSTRUO' Ricardo Valdés: "Juan José Santiváñez no ha hecho nada AQUÍ".

"LAS EXTORSIONES NO SE ACABAN con la captura de 'EL MONSTRUO' afirma Julio Corcuera.

¡Por fin cayó 'EL MONSTRUO' Erick Moreno, el hampón más buscado del Perú!.

CAPTURAN A 'EL MONSTRUO':Erick Moreno cabecilla de 'Los Injertos del Conor Norte' estaba en Paraguay.

García Toma: "Si el fallo es a favor de Ayacucho FC muchos clubs deportivos se verían afectados".

CECILIA VALENZUELA: "Los PREMIOS SUMMUM celebran la grandeza de la GASTRONOMÍA peruana".

EN VIVO Juicio oral contra SUSANA VILLARÁN por aportes de Odebrecht y OAS.

Delia Espinoza, Tomás Gálvez y la crisis institucional: entrevista a Víctor García Toma.

DONALD TRUMP discurso completo en ONU: países se están yendo al infierno por políticas migratorias.

Walter Gutiérrez: El populismo está destruyendo la economía y la gobernanza en el Perú.

EN VIVO JOSÉ DOMINGO PÉREZ responde tras el INICIO DEL JUICIO CONTRA SUSANA VILLARÁN.

EN VIVO DINA BOLUARTE brinda discurso ante la Asamblea General de la Naciones Unidas.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.