GRABADO el 11-08-2025

DRELM tras protesta de padres de escolares de colegio inhabitable: Suspendemos reubicación

Autoridades educativas dan marcha atrás tras reclamos por riesgos en infraestructura escolar

DRELM tras protesta de padres de escolares de colegio inhabitable: Suspendemos reubicación

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

