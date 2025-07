GRABADO el 26-07-2025

Rímac: sicarios asesinan a balazos a hombre dentro de su camioneta

En un hecho criminal que conmocionó a los vecinos de Mariscal Cáceres, en el distrito del Rímac, un hombre identificado como Jhon Nina Sánchez, de 41 años, fue asesinado a balazos la tarde del sábado mientras se encontraba dentro de su vehículo. Según testigos, sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron y le dispararon directamente a la cabeza.



El ataque ocurrió en medio de una densa humareda provocada por neumáticos encendidos en la zona. La víctima, aún con el pie sobre el acelerador, fue encontrada inconsciente por vecinos, quienes no dudaron en romper las lunas de la camioneta utilizando palos y un extintor para intentar auxiliarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde: Jhon Nina había recibido al menos tres disparos mortales.



Testigos señalaron que todo sucedió en segundos. Yo justo estaba bajando con la moto, me adelantó y ahí nomás le empezaron a meter balazos, relató un vecino, consternado por la violencia del hecho. La escena del crimen estuvo marcada por el dolor de familiares y allegados, quienes protagonizaron momentos de desesperación ante la impotencia de la pérdida.



INVESTIGAN CRIMEN



El cuerpo del hombre fue subido a un patrullero policial y trasladado al hospital más cercano, pero los médicos solo pudieron confirmar su deceso. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú han iniciado las investigaciones para dar con los responsables del crimen, mientras no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.





Ingresa a http://ptv.pe/449210 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 26/07/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Rímac: sicarios asesinan a balazos a hombre dentro de su camioneta.

Además hoy día 27 de Julio en el calendario del Perú.

