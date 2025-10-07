GRABADO el 07-10-2025

Paro de transportistas: ¿cuáles son los 5 acuerdos entre gremios y Gobierno? El Comercio

Tras una jornada caótica en Lima y Callao, el Gobierno y los gremios de transportistas firmaron un acuerdo clave que suspendió el paro de 24 horas y evitó su extensión. En este video te contamos qué se firmó, qué ofreció el Ejecutivo, y cuáles son los cinco compromisos principales: desde la creación de una mesa de trabajo permanente hasta medidas de seguridad contra la extorsión. ¿Será suficiente para evitar futuras paralizaciones? Aquí todos los detalles.



noticiashoy breakingnews transportes Lima Callao GobiernoPeru paro acuerdo mesaDeTrabajo extorsiones



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



acuerdo Gobierno transportistas

paro suspendido en Lima

mesa de trabajo PCM

medidas contra extorsiones

5 compromisos firmados

acta firmada paro transporte

crimen organizado transporte público

paralización transporte octubre

restablecimiento servicio urbano

bloqueos avenidas Túpac Amaru

Gobierno ofrece seguridad

respaldo del Ejecutivo a gremios

PCM y gremios acuerdo

dialogan Gobierno y transportistas

firma de acta paro transporte

impacto paro Lima y Callao

acciones Ministerio de Transportes

reunión Congreso transportistas

Martín Ojeda transportes

propuesta Estado transportistas

Desde EL COMERCIO

Trump rompe lazos con Maduro: ¿se viene una ofensiva? El Comercio.

Paro de transportistas: 5 acuerdos claves entre gremios y el Gobierno El Comercio.

Israel recuerda el 7 de octubre: a dos años del ataque más letal de Hamás El Comercio.

Comisión de Transportes del Congreso se reúne con transportistas tras paro de ayer EN VIVO.

Trump rompe toda relación con Maduro: ¿se acerca una ofensiva militar? El Comercio.

¿NICOLA PORCELLA YA NO ES PERUANO? UNO MÁS ENVIVO.

Javier Milei canta rock mientras Argentina pasa por una crisis política El Comercio.

Paro de transportistas: ¿cuáles son los 5 acuerdos entre gremios y Gobierno? El Comercio.

Gremios de transporte llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo tras paro en Lima Mirada de Fondo.

Venezuela alerta EE.UU. sobre supuesto plan de atentado contra su embajada El Comercio.

ACUSAN A TAYLOR SWIFT DE PLAGIO UNO MÁS ENVIVO.

EN VIVO: ASÍ SE VIVE EL PARO DE TRANSPORTISTAS HOY 6 DE OCTUBRE EN LIMA Y CALLAO El Comercio.

Paro de transportistas 6 de octubre: momentos más impactantes que se viralizaron El Comercio.

Policía rompe espejo de cúster y agrede a chofer que participaba del paro El Comercio.

Rusia respalda a Venezuela ante despliegue naval de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.