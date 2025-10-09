GRABADO el 09-10-2025

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, denunció que no lo dejan ingresar a la mesa de trabajo entre autoridades y transportistas. Además, no descartó convocar a un paro nacional.



Noticias del Perú y actualidad, política.



