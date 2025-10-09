GRABADO el 09-10-2025

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades

El presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Palomino, denunció que no lo dejan ingresar a la mesa de trabajo entre autoridades y transportistas. Además, no descartó convocar a un paro nacional.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú Conductores Transportistas Extorsión

Desde Exitosa Noticias

Alcalde de VMT asegura que renuncia de Carlos Malaver al Mininter no frenará ola de violencia.

Gastón Rodríguez: "Hay un divorcio entre los poderes del Estado y los operadores de justicia".

Vocero de SJL: "Empresas no velan por choferes y priorizan beneficios propios".

Chiclayanos responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte tras ataque contra Agua Marina.

Pueblo de Sechura preocupados por la ola de violencia que llegó a la orquesta Agua Marina.

Comisario de Sechura revela que robaron en la casa de un integrante de Agua Marina días atrás.

Zaperoko condena atentado contra Agua Marina: "Es una muestra clara de la crisis de inseguridad".

Asistente al concierto de la agrupación Agua Marina indicó que había policías dentro del evento.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 9/10/25.

Transportistas denuncian que no fueron recibidos por el Poder Ejecutivo.

Transportistas denuncian que no fueron recibidos por el Poder Ejecutivo.

Estanis Mogollón no descarta paralización de actividades musicales tras atentado contra AguaMarina.

Miguel Palomino: "Nuestro pliego es que no nos maten, estamos cansados que nos paseen".

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades.

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Alcalde de VMT asegura que renuncia de Carlos Malaver al Mininter no frenará ola de violencia

video

Gastón Rodríguez: "Hay un divorcio entre los poderes del Estado y los operadores de justicia"

video

Vocero de SJL: "Empresas no velan por choferes y priorizan beneficios propios"

video

Chiclayanos responsabilizan al gobierno de Dina Boluarte tras ataque contra Agua Marina

video

Pueblo de Sechura preocupados por la ola de violencia que llegó a la orquesta Agua Marina

video

Comisario de Sechura revela que robaron en la casa de un integrante de Agua Marina días atrás

video

Zaperoko condena atentado contra Agua Marina: "Es una muestra clara de la crisis de inseguridad"

video

Asistente al concierto de la agrupación Agua Marina indicó que había policías dentro del evento

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 9/10/25

video

Transportistas denuncian que no fueron recibidos por el Poder Ejecutivo

video

Transportistas denuncian que no fueron recibidos por el Poder Ejecutivo

video

Estanis Mogollón no descarta paralización de actividades musicales tras atentado contra AguaMarina

video

Miguel Palomino: "Nuestro pliego es que no nos maten, estamos cansados que nos paseen"

video

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades

video

Miguel Palomino denuncia que no lo dejan ingresar a mesa de trabajo con autoridades

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 09 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.45
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo