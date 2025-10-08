GRABADO el 08-10-2025

Choferes de "La Roma" llevan 8 días sin trabajar por miedo a los extorsionadores

Críticas furibundas contra la Presidenta: tildan de "ignorante" su consejo de no contestar llamadas.



ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 08 de Octubre de 2025.

Encañonan a chofer de la "Chama" pese a reuniones de transportistas con las autoridades del Gobierno.

Extorsionadores dejan aterrador mensaje a choferes de la 'Línea 75' en SJL.

Choferes salen a trabajar con miedo tras levantamiento del paro de transporte.

Conductor impacta contra un poste tras conducir en estado de ebriedad.

ATV Noticias Central: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - MARTES 7 de OCTUBRE.

Ocurre Ahora: Programa del martes 7 de octubre del 2025.

Premier denuncia ataques verbales de la prensa contra la presidenta Boluarte.

Ciudadanía le responde a Dina Boluarte tras pedir que no lean mensajes de extorsionadores.

Ministro de Transportes propone adelantar reunión con gremios para este jueves 9.

Sector de transportistas piden declarar en emergencia el transporte público.

Mávila Huertas: "La corrupción policial es otro tema a atender".

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 07 de Octubre de 2025.

Además hoy día 08 de Octubre en el calendario del Perú.

