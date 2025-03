GRABADO el 31-03-2025

Padre de bebé fallecida por suero defectuoso: "Denunciamos negligencia de la clínica Sanna"

Kayla apenas había cumplido un año. No había pasado mucho desde que sus padres la vistieron de princesa en aquella celebración. Pronto, enfermaría y tendría diarrea y vómitos. Pero eso no acabó con su vida: sí lo hizo el suero defectuoso que le colocaron en la clínica Sanna, cuando la llevaron esperando a que cure. Los padres de la menor no solo critican al laboratorio que realizó estos sueros, con índices altísimos de sodio, sino también a la clínica, por su reacción cuando la bebé empezó a convulsionar. Esta es su denuncia.



