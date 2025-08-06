GRABADO el 06-08-2025

ESCÁNDALO EPSTEIN: Congreso cita a BILL y HILLARY CLINTON en investigación RADAR24 EN VIVO

HOY EN RADAR24. El presidente Donald Trump sorprendió el 5 de agosto de 2025 al caminar sobre el tejado de la Casa Blanca, justo encima de la sala de prensa. Entre risas, bromeó diciendo que buscaba un lugar para instalar misiles nucleares y acompañó sus palabras con un gesto de lanzamiento. La escena se dio durante la supervisión de un nuevo salón de baile valorado en 200 millones USD, financiado por Trump y donantes privados, en medio de un clima de tensión con Rusia.



Por otro lado, Trump también volvió a generar polémica por un comentario considerado sexista hacia su jefa de prensa Karoline Leavitt, al decir: Esa cara, esos labios, cómo se mueven, lo que desató críticas en redes y en el ámbito político.



Además, la tormenta legal del caso Epstein se intensifica: nuevas cintas, transcripciones y citaciones salpican al expresidente, mientras el Congreso cita a Bill y Hillary Clinton para declarar en el marco de la investigación.



En otra noticia en vivo desde EE.UU., el volcán Kilauea en Hawái entra en una espectacular erupción, con fuentes de lava visibles a kilómetros, obligando a activar alertas y evacuaciones preventivas.



Trump CasaBlanca misilesnucleares KarolineLeavitt Epstein Kilauea BillClinton HillaryClinton Hawái breakingnews



