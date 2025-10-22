GRABADO el 22-10-2025

ESSALUD AREQUIPA COLAPSADO

Asi estamos y los congresitas con seguro particular exclusivo. Imagenes captadas por la madre de un paciente, desesperada por hallar una cama, narran la sobresaturacion en los pasadizos de emergencia de Essalud Central. Hoy martes 21 de octubre este es el hospital Carlos Alberto Seguin. Un país ha sido abandonado a su suerte por los quienes eligieron DiarioElPueblo Arequipa

Desde Diario El Pueblo, Verdad Justicia y Libertad

