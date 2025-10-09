GRABADO el 09-10-2025

Más de 11.5 millones de viviendas han sido registradas en Censos 2025

Atención médica en la selva: así avanza el Hospital Perú de EsSalud.

Maestrías en Australia: todo lo que necesitas saber antes de postular.

Andina en Regiones: suspenden a 4 empresas de canotaje por operar en zonas prohibidas del Vilcanota.

Más de 11.5 millones de viviendas han sido registradas en Censos 2025.

¡Estudia en Australia! : ¿cómo hacer una maestría en una universidad europea?.

¡Estudia en Australia! : ¿cómo hacer una maestría en una universidad europea?.

Las 5 del día: establecen medidas especiales en investigación de delito de extorsión.

Campañas itinerantes del Hospital Perú de EsSalud.

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2025.

¡Conoce las joyas que guarda el museo del Señor de los Milagros! .

El diario El Peruano participó en el acto conmemorativo por el Combate de Angamos.

¡La fuerza de la naturaleza se hizo sentir en Pucallpa! .

Arequipa revela ejemplar de Cien años de soledad con anotaciones inéditas de Mario Vargas Llosa.

Miguel Grau, el Caballero de los Mares, es memoria viva. .

¡Conmovedor! Mascota jala silla de ruedas de su dueña para movilizarla en Bagua.

Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Huevo

Día Mundial del Huevo

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Fiesta de San Francisco de Borja o Tata Pancho en Yunguyo

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Nacional del Cuy

Día Nacional del Cuy

