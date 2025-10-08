GRABADO el 08-10-2025

TIRARON ORINES a PHILLIP BUTTERS en JULIACA: no olvidaron su "terruqueo" y se tuvo que esconder

Philip Butters fue rechazado de manera masiva por juliaqueños luego de que en el pasado los calificara de terrucos. Ahora, intentando conseguir votos con miras a las elecciones, su presencia detonó el enojo en comunidades fuertemente afectadas por la violencia política. Desde las casas le lanzaron agua sucia, orines, basura y huevos, mientras era resguardado por la policía.





Familiares de los fallecidos en Juliaca protestaron desde temprano en los exteriores de la radio donde se encontraba dando una entrevista esperando que el conductor pida disculpas por haberlos menospreciado. Los deudos recordaron entre gritos que han pasado casi 3 años y hasta ahora no hay un atizbo de justicia.



Aparte de lo sucedido en Puno, Butters tampoco logró buena acogida en Cusco, regiones marcadas por las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. En entrevistasle recordaron sus declaraciones en esos momentos críticos. Aunque intentó justificarse diciendo que nunca terruqueó a los manifestantes ni a los fallecidos, terminó justificando los asesinatos cometidos por la policía, lo que enfureció a varios periodistas y asistentes.



En ese contexto, su campaña, que pretendía ganar terreno en zonas golpeadas por la represión, generó el efecto contrario: su llegada reactivó dolores, exigencias de justicia y una sensación de que quienes lo escuchaban estaban siendo irrespetados por quien pretende conseguir sus votos.



