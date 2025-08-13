GRABADO el 13-08-2025

Extorsionadores no tienen piedad y detonan bomba en bus lleno de pasajeros

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe

Desde ATV Noticias

Extorsionadores no tienen piedad y detonan bomba en bus lleno de pasajeros.

Comas: Extorsionadores lanzan explosivo contra casa de una exfiscal.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar unas deliciosas "cocadas" con Sandra Plevisani.

Embargarán sueldos a todos los que deban al Estado: orden del Poder Judicial, deudas con SUNAT o SAT.

Everardo Zapata Santillana: Autor del libro 'Coquito' es homenajeado con una estatua en Arequipa.

Aprenda aquí a identificar a su censista y conozca todo lo que debe o no debe hacer.

Depravado grababa a mujeres en el baño de reconocido restaurante en San Isidro.

Delincuente se volvió el terror de los grifos ¡Pero al ser capturado era un terrible 'llorón'!.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de agosto de 2025.

Sicarios matan a vigilante de un mercado porque sus jefes se negaron a pagar cupos.

Empresario teme por su vida: Debe pagar 70 mil soles de cupo o extorsionadores lo asesinarán.

Martín Vizcarra llega a sede del Poder Judicial para audiencia de prisión preventiva en su contra.

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos.

Archivan caso de abuso sexual contra el presidente del Congreso.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Extorsionadores no tienen piedad y detonan bomba en bus lleno de pasajeros

video

Comas: Extorsionadores lanzan explosivo contra casa de una exfiscal

video

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 13 de agosto del 2025

video

'Secretos de cocina': Aprende a preparar unas deliciosas "cocadas" con Sandra Plevisani

video

Embargarán sueldos a todos los que deban al Estado: orden del Poder Judicial, deudas con SUNAT o SAT

video

Everardo Zapata Santillana: Autor del libro 'Coquito' es homenajeado con una estatua en Arequipa

video

Aprenda aquí a identificar a su censista y conozca todo lo que debe o no debe hacer

video

Depravado grababa a mujeres en el baño de reconocido restaurante en San Isidro

video

Delincuente se volvió el terror de los grifos ¡Pero al ser capturado era un terrible 'llorón'!

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de agosto de 2025

video

Sicarios matan a vigilante de un mercado porque sus jefes se negaron a pagar cupos

video

Empresario teme por su vida: Debe pagar 70 mil soles de cupo o extorsionadores lo asesinarán

video

Martín Vizcarra llega a sede del Poder Judicial para audiencia de prisión preventiva en su contra

video

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos

video

Archivan caso de abuso sexual contra el presidente del Congreso

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 13 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo