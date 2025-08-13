GRABADO el 13-08-2025

Extorsionadores no tienen piedad y detonan bomba en bus lleno de pasajeros.

Comas: Extorsionadores lanzan explosivo contra casa de una exfiscal.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 13 de agosto del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar unas deliciosas "cocadas" con Sandra Plevisani.

Embargarán sueldos a todos los que deban al Estado: orden del Poder Judicial, deudas con SUNAT o SAT.

Everardo Zapata Santillana: Autor del libro 'Coquito' es homenajeado con una estatua en Arequipa.

Aprenda aquí a identificar a su censista y conozca todo lo que debe o no debe hacer.

Depravado grababa a mujeres en el baño de reconocido restaurante en San Isidro.

Delincuente se volvió el terror de los grifos ¡Pero al ser capturado era un terrible 'llorón'!.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 13 de agosto de 2025.

Sicarios matan a vigilante de un mercado porque sus jefes se negaron a pagar cupos.

Empresario teme por su vida: Debe pagar 70 mil soles de cupo o extorsionadores lo asesinarán.

Martín Vizcarra llega a sede del Poder Judicial para audiencia de prisión preventiva en su contra.

Enfrentamiento entre 'hinchas' de Alianza y Universitario deja un muerto y varios heridos.

Archivan caso de abuso sexual contra el presidente del Congreso.

Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

