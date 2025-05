GRABADO el 02-05-2025

13 marcas "americanas" que ahora son chinas (y no lo sabías) NewsLR

¿Sabías que muchas de las marcas más icónicas de Estados Unidos ya no son realmente estadounidenses? Desde hamburguesas hasta tecnología y hoteles de lujo, una ola silenciosa de adquisiciones chinas ha cambiado por completo el panorama empresarial americano.



En este video te revelamos 13 grandes compañías "Made in USA" que ahora están en manos chinas, incluyendo nombres como AMC, Motorola, Riot Games, Waldorf Astoria y Smithfield Foods, entre muchas otras. Esta tendencia no solo impacta a consumidores, sino también enciende alarmas en Washington en plena tensión geopolítica con China.



Descubre quién está detrás de estas compras, qué sectores están siendo controlados y por qué esto podría cambiar el futuro económico de Estados Unidos y del mundo.



