GRABADO el 01-09-2025

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Iván Paredes Yataco, fue denunciado por presunta estafa. La acusación proviene de una ciudadana que afirma haberle entregado dinero a cambio de apoyo legal que nunca recibió. El caso se encuentra en investigación fiscal y podría derivar en graves consecuencias legales para el alto funcionario.

