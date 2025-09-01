CUARTO PODER Presidente del INPE acusado de estafa enfrenta denuncia fiscal shorts
CUARTO PODER Presidente del INPE acusado de estafa enfrenta denuncia fiscal shorts
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Iván Paredes Yataco, fue denunciado por presunta estafa. La acusación proviene de una ciudadana que afirma haberle entregado dinero a cambio de apoyo legal que nunca recibió. El caso se encuentra en investigación fiscal y podría derivar en graves consecuencias legales para el alto funcionario.
AméricaTelevisión AméricaTV PrimeraEdición EdiciónCentral EdiciónMediodía CuartoPoder DomingoAl Día FedericoSalazar VerónicaLinares SolCarreño
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv
FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo
X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo
Visita nuestro sitio WEB http://bit.ly/WEBamericanoticias
Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Gustavo Bueno fue dado de alta tras delicada cirugía shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Rebeca Escribens disfruta de sus días en Italia shorts.
EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte anunció la reconstrucción de El Frontón shorts.
EDICIÓN MEDIODÍA El despacho paralelo de Santiváñez shorts.
Gustavo Bueno fue dado de alta tras una delicada cirugía América Espectáculos (HOY).
Josimar está dispuesto a someterse a una prueba de ADN América Espectáculos (HOY).
Christian Cueva protagonizó reencuentro con sus hijos América Espectáculos (HOY).
Caos y triple choque exponen colapso de El Metropolitano Cuarto Poder Perú.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Boluarte anuncia reconstrucción del penal El Frontón Edición Mediodía Noticias Perú.
CUARTO PODER Presidente del INPE acusado de estafa enfrenta denuncia fiscal shorts.
CUARTO PODER Contraloría detecta gasto millonario en el canal del Estado shorts.
Presidente del INPE, acusado de estafa, enfrenta denuncia fiscal Edición Mediodía Noticias Perú.
Nueva ruta del Corredor Azul unirá SMP y Cercado de Lima Edición Mediodía Noticias Perú.
El despacho paralelo de Santiváñez en café Cordano Edición Mediodía Noticias Perú.
Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.