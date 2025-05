GRABADO el 24-05-2025

Fiscal de la Nación considera un error que se haya archivado caso Rolex

La reciente decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex ha generado una fuerte reacción por parte del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, calificó esta acción como un error procedimental, afirmando que, de acuerdo con la Constitución, la denuncia no podía ser archivada mientras la mandataria se mantenga en funciones.



El trámite para definir si se acusa o no debe hacerse una vez que culmine su mandato. Archivar ahora la denuncia es adelantar algo que no corresponde, señaló Espinoza. La Comisión Permanente justificó el archivamiento alegando que el presunto delito no figura en el artículo 117 de la Carta Magna, que establece las causales por las que un presidente puede ser acusado durante su mandato.



Pese a ello, la fiscal de la Nación reiteró que su deber es investigar a los más altos funcionarios del país y que omitir dicha responsabilidad sería una falta grave. Si no denuncio teniendo los elementos, sería una infracción constitucional, sostuvo, añadiendo que continuará con su labor pese a las críticas del gobierno y de algunos sectores políticos.



CINCO NUEVAS DENUNCIAS



Delia Espinoza ha presentado recientemente cinco nuevas denuncias constitucionales contra Boluarte por los casos Cofre, cirugías estéticas, Rolex, muertes en las protestas de 2022 y por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma cuando era ministra. A estas se suman otras 19 denuncias formuladas por distintas autoridades y ciudadanos.





Ingresa a http://ptv.pe/443719 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 24/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 24 DE MAYO DEL 2025.

¡Exquisito sabor que calienta! Caldos nutritivos para soportar el intenso frío limeño.

Puno: joven llega con camiones llenos de cerveza para pedir matrimonio a su novia.

Este domingo inicia plan de desvío en avenida Faucett por obras de estación Morales Duárez.

Comas: serenos ayudan a madre a dar a luz en su casa.

EsSalud: asegurados forman largas colas y reportan caída del sistema de citas.

Aún no empieza el invierno en Lima y ya se registran bajas temperaturas.

Dictan detención preliminar para alias Kevin tras balacera en la Vía Expresa.

Piura: sujeto se persigna para robar celular a mujer.

Ate: clínica atienda a puertas cerradas tras ataque.

Huacho: balacera contra empresa de transporte causa pánico en universidad.

Congreso aprueba ley que restringe uso de celulares en colegios: ¿Qué dicen los padres?.

Fiscal de la Nación considera un error que se haya archivado caso Rolex.

Chachapoyas: realizan misa y vigilia por alférez desaparecida durante vuelo de instrucción.

FAP intensifica búsqueda de alférez Ashley Vargas tras hallar otra pieza de avión militar.

Además hoy día 25 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.