GRABADO el 07-08-2025

Aranceles históricos del 50 de Trump: ¿cómo afectará al comercio mundial? El Comercio

Desde este jueves 7 de agosto, el gobierno de DonaldTrump marca un hito en el comercio global con la entrada en vigor de los arancelesrecíprocos del 50 aplicados a más de 90 países, incluidos seis de AméricaLatina. La nueva política arancelaria, efectiva desde las 12:00 horas, cambia por completo el panorama de importaciones hacia EstadosUnidos.



Trump afirmó que miles de millones de dólares, en su mayoría provenientes de países que se han aprovechado de EE. UU. durante años, comenzarán a fluir nuevamente al país. Sus asesores económicos celebraron que esta política ha generado ya más de US100.000 millones en ingresos fiscales sin provocar ni inflación ni recesión, desafiando así los pronósticos más pesimistas de algunos expertos.



Antes de esta medida, los productos de casi todos los países enfrentaban un arancel mínimo del 10. Ahora, las tarifas se disparan: Brasil enfrentará un 50, Laos y Myanmar 40, Suiza 39, Iraq y Serbia 35. Además, otros 21 países clave para las importaciones estadounidenses también están en la lista: Vietnam (20), India (25), Taiwán (20) y Tailandia (19).



noticiashoy breakingnews DonaldTrump aranceles comercioexterior EstadosUnidos AméricaLatina Brasil India Vietnam Taiwán



