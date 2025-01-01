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Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.



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Al Día con Willax - MAR 04 - ALLANARON CASA DE MINISTRO DEL INTERIOR | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - HOY INICIA JUICIO ORAL CONTRA PEDRO CASTILLO | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - 5/6 - JEFE DE GABINETE LLEGA A ZONA AFECTADA POR INCENDIO | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - 2/6 - BOMBEROS CONTINÚAN COMBATIENDO INCENDIO | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - 4/6 - BOMBEROS CONTINUAN COMBATIENDO INCENDIO | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - 3/6 - INCENDIO LLEVA MÁS DE TRECE HORAS | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - AGENDA TU VIAJE DE PROMOCIÓN CON COSTAMAR | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - JEFE DE GABINETE LLEGA A ZONA AFECTADA POR INCENDIO | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - 6/6 - EL RETO DE WILLAX DEPORTES LLEGÓ AL MONUMENTAL | Willax

Al Plato - MAR 04 - 1/2 | Willax

Al Plato - MAR 04 - 2/2 | Willax

HINCHA DE COLO COLO ALIENTA A ALIANZA LIMA PARA SU DUELO ANTE DEPORTES IQUIQUE | Willax

JAIME BAYLY y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA - Entrevista completa | Willax

Al Día con Willax - MAR 04 - ¡WILLAX DEPORTES DESDE IQUIQUE! | Willax

Además hoy día 04 de Marzo en el calendario del Perú.

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