Abogado de Dina Boluarte desmiente que presidenta vaya a salir del país El Comercio

El abogado Juan Carlos Portugal, principal defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, negó haber gestionado un asilo político para su clienta, como insinuaron voces del Congreso. La congresista Patricia Chirinos había enviado oficios a embajadas para rechazar un eventual pedido de refugio, pero el abogado respondió con dureza y negó incluso una renuncia. En medio de cuatro mociones de vacancia por inseguridad y crimen organizado, el entorno legal de la mandataria denuncia un uso político del proceso.



